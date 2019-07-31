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В России появится культурный мегапроект 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Nikolay Titov / Globallookpress
Власти Якутии сообщили о готовности построить филармонию и Арктический центр культуры и эпоса по государственно-частному партнерству. Его стоимость составит 16,8 миллиарда рублей, а вместе с эксплуатацией достигнет 18,5 миллиарда. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на проект распоряжении главы республики Айсена Николаева, опубликованное на сайте torgi.gov.ru.
В культурный кластер войдет филармония, театр «Олонхо» и академический театр «Саха», пространство для изучения эпоса народов Севера. Площадь объекта, в том числе территория, которую нужно благоустраивать, составит около 30 тысяч квадратных метров. Возведение культурного кластера хотят завершить к концу 2023 года, а рассчитываться с инвесторами будут до 2030-го.
Высокую стоимость объекта Николаев объяснил тем, что это сложнейшее инженерное сооружение будет возводиться в условиях вечной мерзлоты. По его словам, финансирование может производиться за счет регионального бюджета, поскольку выплаты будут происходить постепенно.
С предложением о строительстве выступила Семнадцатая концессионная компания, принадлежащая группе ВИС. Последняя уже строит 12 соцобъектов на территории региона. Ожидается, что соглашение с ней будет подписано 20 августа, если не появятся другие претенденты.
Стоимость строительства Арктического центра даже выше, чем стоимость возведения парка «Зарядье» в Москве, который, по данным столичной мэрии, обошелся в 14 миллиардов рублей. На территории «Зарядья» также есть собственная филармония и концертный зал на 1,6 тысячи мест.
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Комментарии
Общество , Айсен Николаев , Демьян Кудрявцев , Ведомости , Республика Саха (Якутия)
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