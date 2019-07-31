Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван самый безопасный для жизни регион России 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: iStock
Чукотский автономный округ занял последнюю строчку в рейтинге криминогенности субъектов РФ, который составил Институт региональных проблем, и оказался самым благополучным регионом страны.
"Стабильная оперативная обстановка в округе остается на протяжении многих лет. Чукотку неоднократно признавали самым безопасным российским регионом. По итогам прошлого года здесь было зафиксировано меньше всего преступлений в стране", — заявили в пресс-службе правительства округа.
Как отмечают создатели рейтинга, он формируется на основе данных Росстата, ФНС, Генпрокуратуры, МВД, Федерального казначейства и Банка России. То есть учитывается не только уровень преступности в каждом из регионов, но и уровень зарплат, безработицы, индекс бедности и многие другие факторы.
Так, на позицию Чукотки в рейтинге повлияли низкая безработица, самые высокие в России расходы бюджета на одного трудоспособного гражданина и одни из самых высоких показателей реальных доходов.
Относительно безопасно и в Сахалинской области. От лидера она отстала на 11 пунктов, но, если учесть, что в прошлый раз островной регион находился на две позиции ниже, динамика положительная.
Спать спокойно, согласно рейтингу, могут также жители Белгородской и Новгородской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Они в пятерке лидеров.
Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Коми, Приморье и Хабаровский край оказались пятью самыми опасными регионами России.
Российская Газета: последние новости
В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым Состояние украинских электричек шокировало пользователей Сети Российские моряки с задержанного Украиной танкера прибыли в Кишинев
Комментарии
Общество , Росстат , Федеральная налоговая служба , Федеральное казначейство , МВД , Центральный банк России , Чукотский Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм47
США заявили о «большой сделке» с Россией95
Военные массово бегут из ВСУ163
Турция стягивает технику на границу с Сирией
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание34
Видео
02:21
Тело миллионера обнаружили в реке
Происшествия В мире
01:10
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание
Криминал Происшествия
01:19
Появилось видео крушения поезда в Чехии
Происшествия Катастрофы
01:27
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Армия
02:46
Человека-ракету над катером ВМФ Британии сняли на видео
Армия Войска
01:41
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов
Общество
00:38
Тело в чемодане: появилось видео допроса убийцы блогерши
Происшествия Криминал
01:26
США заявили о «большой сделке» с Россией
В мире Оружие
00:36
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм
США Политика
00:42
SSJ 100 экстренно сел в Самаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение