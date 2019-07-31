Спор героев передачи Скабеевой закончился битьем стаканов

Спор экспертов программы «60» минут закончился битьем стаканов. Об этом сообщила телеведущая программы Ольга Скабеева.

«Эксперты поспорили в студии», — подписала Скабеева фотографию в Twitter с двумя разбитыми стаканами. «URA.RU» не удалось связаться с журналисткой, чтобы узнать подробности произошедшего. Известно, что эксперты в передаче рассуждали о политике президента Украины Владимира Зеленского.

Ток-шоу «60 минут» выходит ежедневно на телеканале «Россия 1». В передаче эксперты обсуждают острые политические темы. 30 июля тема выпуска звучала как «Вашингтон поддерживает провокации Зеленского в отношении России. Оказалось, что в правящей партии Украины нет ни одного профессионального депутата».