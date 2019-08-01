Почему россияне чаще всего крадут из магазинов сыры и колбасу

Специалисты компании BIT, которая разрабатывает специальные программы для защиты от магазинных краж, представили рейтинг товаров, наиболее популярных у воришек в этом году. В продуктовом сегменте россияне чаще всего крадут колбасы и сыры, кофе, конфеты и другие кондитерские изделия, пиво и прочий алкоголь, а также морепродукты. В косметических сетях мимо кассы пытаются пронести тушь, лак для ногтей, губную помаду, масла для тела и волос и тени для век. В общей сложности с начала года из сетевых магазинов было похищено продукции на сумму в 38 млн рублей.

Данные получены с помощью системы «СТОП Шоплифтер» основанной на распознавании лиц. Она внедрена в магазинах 14-ти торговых сетей в крупнейших городах России , включая Москву Санкт-Петербург . Для получения итоговой статистики эксперты проанализировали более 36 тыс. эпизодов краж в более чем 2,8 тыс. торговых точках в различных регионах страны.

Парфюмерную продукцию чаще всего воруют женщины, что вполне закономерно, а продукты питания — мужчины. Но вот что любопытно: кофе оказался особенно популярным у воришек в возрасте 14−16 лет — более 50% похитителей данного товара пришлось на эту возрастную категорию.

Ранее BIT составила портрет типичного российского магазинного вора: это мужчина до 35 лет, не имеющий постоянного дохода, уже нарушавший закон. Кроме того, с вероятностью свыше 30% он в момент кражи находится в состоянии алкогольного опьянения. Эксперты также называли среднюю сумму кражи — около тысячи рублей, и отмечали, что большинство правонарушителей пребывают за чертой бедности.

Больше бедных — больше криминала

Рост числа магазинных краж — прямое следствие продолжающегося обнищания населения, считает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. Даже по официальным данным Росстата , в первом квартале 2019 года количество бедных в Росси выросло. В январе — марте численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигла 20,9 млн человек (14,3% населения). В тот же период 2018 года их было 20,4 млн (13,9% населения).

«Это же не просто цифры на бумаге. Полмиллиона людей за один только квартал оказались на грани биологического выживания», — сокрушается эксперт.

Доходы россиян, по сути, снижаются шестой год подряд. И если первое время наименее обеспеченные граждане еще могли рассчитывать на кредиты банков, а затем — МФО, чтобы хоть как-то обеспечить свое текущее потребление, то сейчас, в условиях ужесточения регулирования потребительского кредитования во всех секторах, доступ к заемным средствам стал намного сложнее. Действия ЦБ , конечно, понятны и в принципе оправданы. Но что взамен? Альтернативы нет, и люди иногда просто вынуждены воровать, отмечает аналитик.

По его мнению, в условиях текущей экономической политики и ситуации нет никаких надежд на то, что реальные доходы населения снова начнут увеличиваться. Значит, количество бедных продолжит расти, и это крайней негативно повлияет, в том числе, и на криминальную статистику.

Если денег нет, но очень хочется

По данным фонда «Общественное мнение», за последние 2−3 месяца около четверти россиян (24%) почувствовали ухудшение своего материального положения. При этом 12% респондентов признались, что денег им не хватает даже на еду. И как полагают некоторые эксперты, тот факт, что россияне тащат из магазинов, в первую очередь, сыры и колбасу, косвенно подтверждает эту статистику. Раньше похитители предпочитали шоколад и алкоголь.

Но ведь и не макароны с тушенкой они воруют! Рейтинг наиболее притягательных для нелегального выноса товаров состоит все-таки из деликатесов.

Здесь можно провести аналогию с отношением к погашению кредитов, полагает Ордов. Порядка 20−25% россиян считают, что заемные средства можно и не возвращать, если у человека тяжелая финансовая ситуация. Можно допустить, что схожая философия в определенной степени проявляется и в случае с магазинным кражами: в условиях ухудшения материального благосостояния люди вполне могут сделать вывод, что воровать продукты в магазинах не зазорно, если денег на покупку нет, возможности еще больше зарабатывать — тоже, а полакомиться хочется.

«Если мы сегодня проведем опрос на тему, воруют ли чиновники или нет, большинство сограждан ответят утвердительно. И как следствие, если ворую они, возникает вопрос, а почему не должны воровать мы»? — рассуждает эксперт.

Но, опять же, такие проблемы морально-этического характера обостряются в ситуации экономических кризисов.

На самом деле, проблема магазинных краж характерна для всего мира, и Россия здесь вовсе не исключение. Да и воруют практически все категории товаров, которые можно потенциально унести на себе, отмечает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов . По его словам, доля воровства превышает 2% оборота торговых сетей, и цифра эта достаточно значительная. Недаром компании предпринимают различные шаги, чтобы как-то навести в этом деле порядок, в том числе, устанавливая умные компьютерные системы.

Но данные от одной компании не могут дать общей картины, а специальные серьезные исследования этого вопроса никто не проводил. К тому же сами российские сети не любят такую информацию озвучивать публично. Они просто объединяют такие мелкие кражи со всеми другими потерями, которые касаются усушки, утряски и т. д.