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Российские коммунальщики отремонтировали улицу кусками надгробий 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Прокуратура Трусовского района Астрахани провела проверку деятельности местных коммунальных служб из-за жалоб горожан на использование кусков надгробий при ремонте дороги. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Основанием стали жалобы астраханцев на то, что в ходе ремонта улицы Тренева ее вместо щебня засыпали кладбищенским мусором — в том числе, искусственными цветами и кусками надгробий. Проверка подтвердила использование при засыпке дороги «материалов, полученных при уборке городских кладбищ», что противоречит законам «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Прокуратура обязала коммунальщиков расчистить дорогу «от фрагментов ритуальной атрибутики». Информация об инциденте направлена в Росприродназдор, где будет рассматриваться вопрос об административной ответственности для сотрудников коммунальной службы.
Коммунальные службы не в первый раз прибегают к использованию кладбищенской атрибутики при ремонте работ. Летом 2019 года сообщалось о том, что дорогу в одном из поселков Смоленской области замостили могильными плитами. В 2013-м стало известно об использовании могильных плит при ремонте поселковой дороги в Азербайджане, а в 2011-м в ходе переукладки плитки в центре Москвы был обнаружен бордюр, сделанный с применением старинных надгробий.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Астрахань
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