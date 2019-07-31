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Роскачество рассказало, как выбрать детский стиральный порошок 

РИА Новости + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Роскачество рассказало, на что обращать внимание при покупке моющего средства для детских вещей и как распознать маркетинговые уловки на упаковке товаров данной категории, рекомендации приводятся в сообщении организации.
"Зачастую производитель в целях подтверждения качества продукта, а также привлечения внимания потребителя наносит на упаковку товара надписи, способные убедить покупателя приобрести именно этот товар. К таким надписям относятся следующие: "гипоаллергенный состав" (на самом деле все составы должны быть гипоаллергенны), "на основе биоразлагаемых ПАВ" (биоразлагаемость обязательна для всех ПАВ), "безопасно в быту" (безопасность — обязательный критерий для любого товара бытовой химии на рынке)", — говорится в сообщении.
Другими словами, свойства, которыми должны обладать все стиральные порошки, производитель преподносит как достоинства конкретного продукта.
Прежде всего, надо обратить внимание на обозначение возраста: если уточнение "0+" или "для детей грудного возраста" отсутствует, то порошок можно использовать только для детей с 3–6 лет или старше. В его составе должны содержаться поверхностно-активные вещества (ПАВ), перекисные (кислородные) отбеливатели, энзимы. Безопаснее и эффективнее, если в составе будут фосфаты или фосфонаты, но все остальные компоненты — вторичны, уточняется в сообщении.
"Расход обычного порошка — не менее 200 миллилитров (150 грамм) на стирку. Если расход меньше 100–150 миллилитров на стирку (при максимальной жесткости воды и сильной степени загрязнения), средство должно быть концентрированным, а в концентрированном порошке ПАВ должно быть не менее 15%, иначе он не будет эффективным", — указывают эксперты.
В Роскачестве также обращают внимание, что стиральные порошки содержат энзимы, которые имеют срок годности, поэтому к моющим средствам с неограниченным сроком годности стоит относиться настороженно.
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