Россияне стали реже оставлять завещания

Число россиян, оформляющих завещания, резко снизилось, сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Уточняется, что в 2018 году в стране было оформлено 533,5 тыс. завещаний, что на 12,5% меньше, чем в 2014-м.

За первые шесть месяцев 2019 года в России было оформлено 251,1 тыс. завещаний.

Ранее сообщалось, что россиянам разрешили писать совместные завещания.

Теперь, супружеские пары смогут писать совместные завещания и по обоюдному согласию определять, как будет распределено потом их общее и личное имущество, а также устанавливать доли наследников.