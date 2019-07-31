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Россияне стали реже оставлять завещания 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Depositphotos
Число россиян, оформляющих завещания, резко снизилось, сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
Уточняется, что в 2018 году в стране было оформлено 533,5 тыс. завещаний, что на 12,5% меньше, чем в 2014-м.
За первые шесть месяцев 2019 года в России было оформлено 251,1 тыс. завещаний.
Ранее сообщалось, что россиянам разрешили писать совместные завещания.
Теперь, супружеские пары смогут писать совместные завещания и по обоюдному согласию определять, как будет распределено потом их общее и личное имущество, а также устанавливать доли наследников.
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