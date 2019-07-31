Малышева пригрозила мошенникам «божьей карой»

Заслуженный врач России , телеведущая Елена Малышева заявила, что в интернете появились мошенники, которые обещают помочь похудеть вместе с ней. Малышева напомнила об одной из десяти заповедей и поведала о божьей каре, которая последует за ее несоблюдением.

"Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной. Не верьте им — мошенники! Я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждет незабываемая встреча. Но помните: "Не укради" — это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее", — сказала телеведущая в видеозаписи в Instagram.

В комментариях пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на публикацию врача.

Так, одна из них написала, что уже сталкивались с потенциальными мошенниками, которые представлялись специалистами клиники Малышевой, однако засомневалась в них.

Также одна из подписчиц заявила, что и самой Малышевой не верит, а мошенникам — тем более.