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Малышева пригрозила мошенникам «божьей карой» 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева заявила, что в интернете появились мошенники, которые обещают помочь похудеть вместе с ней. Малышева напомнила об одной из десяти заповедей и поведала о божьей каре, которая последует за ее несоблюдением.
"Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной. Не верьте им — мошенники! Я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждет незабываемая встреча. Но помните: "Не укради" — это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее", — сказала телеведущая в видеозаписи в Instagram.
В комментариях пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на публикацию врача.
Так, одна из них написала, что уже сталкивались с потенциальными мошенниками, которые представлялись специалистами клиники Малышевой, однако засомневалась в них.
Также одна из подписчиц заявила, что и самой Малышевой не верит, а мошенникам — тем более.
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Общество , Интернет , Шоу-бизнес , Елена Малышева , МВД
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