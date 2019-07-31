Телеведущая Елена Малышева выложила на своей странице в Instagram обращение, в котором предупредила, что появились мошенники, обещающие помочь похудеть вместе с ней. Малышева подчеркнула, что обратилась в правоохранительные органы и напомнила о заповеди — «не укради».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной! Не верьте им! В интернете мы все худеем только на сайте www.dietamalyshevoy.ru! Если вы натолкнулись на мошенничество, позвоните нам по телефону: 8 (800) 555-3044 (бесплатно по всей России), или 8 (495) 668-3044 (бесплатно только по Москве), или напишите в Инстаграм: @malysheva.live и @dietamalyshevoy
«Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной! Не верьте им!», — написала в своем аккаунте Малышева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
На видеозаписи, выложенной в соцсети, ведущая отметила, что уже обратилась в правоохранительные органы.
«Но помните, «не укради!» — одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее», — отметила Малышева, напомнив, что ее диета доступна только на официальном сайте.
В свою очередь в комментариях подписчики рассказали телеведущей, что им поступали предложения лечиться в ее клинике, а также призвали «не разводить деятельность в Интернете и лечить людей».
«Мы и Вам то не верим, а уж мошенникам тем более…», — отметила ivanovanelli9614.
Ранее издание 74.ru сообщило, что «Клинику Елены Малышевой" в Челябинске заподозрили в обмане клиентов на четыре миллиона рублей. В заведение приглашали на бесплатный прием и предлагали эффективно похудеть за 146 тысяч рублей, оформив кредит на лечение. По данным издания, клиника закрылась, а несколько пациентов обратились в полицию Челябинска и суд.