Малышева пригрозила «божьей карой»

Телеведущая Елена Малышева выложила на своей странице в Instagram обращение, в котором предупредила, что появились мошенники, обещающие помочь похудеть вместе с ней. Малышева подчеркнула, что обратилась в правоохранительные органы и напомнила о заповеди — «не укради».

«Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной! Не верьте им!», — написала в своем аккаунте Малышева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

На видеозаписи, выложенной в соцсети, ведущая отметила, что уже обратилась в правоохранительные органы.

«Но помните, «не укради!» — одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее», — отметила Малышева, напомнив, что ее диета доступна только на официальном сайте.

В свою очередь в комментариях подписчики рассказали телеведущей, что им поступали предложения лечиться в ее клинике, а также призвали «не разводить деятельность в Интернете и лечить людей».

«Мы и Вам то не верим, а уж мошенникам тем более…», — отметила ivanovanelli9614.