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Потребительсткую корзину россиян предлагают разделить на мужскую, женскую и по возрасту 

Ura.Ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Состав потребительской корзины предлагают разделить для детей по возрасту, а также установить разные нормы продуктов для трудоспособных мужчин и женщин. С инициативой выступили специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии.
В рекомендациях специалистов указано, что потребительская корзина должна быть рассчитана по отдельности для пенсионеров, детей от одного до трех лет, 4-6 лет и 7-15 лет, для работающих мужчин 16-65 лет и женщин 16-60 лет. При этом при потребкорзина для сильного пола будет требовать на 14% больше средств, чем для дам, пишут «Известия». Пока, как напоминает издание, правительство рассчитывает стоимость потребительской корзины для трудоспособных, пенсионеров и детей.
Так, потребкорзина для мужчин в весовой категории должна составлять в год 980 кг, а для женщин — 837 кг. Специалисты при расчете увеличили порции мяса и рыбы, овощей, молочной продукции и яиц. При этом сокращены нормы хлеба и картофеля и полностью из списка исключен маргарин. В обновленный список попали йодированная соль, продукты обогащенные микро— и макронутриентами, а также витамины. Эксперты считают, что обновленная потребительская корзина, которая учитывает возраст и половую принадлежность человека, позволит развиваться правильно физически и умственно, а также вести здоровый образ жизни.
Исходя из рекомендаций ученых, в месяц набор продуктов для женщин будет обходиться в 13,7 тысяч рублей, для мужчин в 16 тысяч рублей, продукты для школьников -14,9 тысяч рублей, чтобы прокормить дошколят придется выложить 10,3 тысячи рублей, а пенсионерам отложить от пособия по старости 13,2 тысячи рублей.
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Общество , Политика , газета "Известия"
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