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Россию ждет рекордный урожай овощей 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Онучин
Министерство сельского хозяйства прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, который приведет к новому рекорду в 1,4 миллиона тонн. Об этом представители ведомства сообщили газете "Известия".
Отмечается также, что в этом году в стране ожидается более длительный сезон низких цен на овощи.
За последние годы в тепличном овощеводстве наблюдается инвестиционный подъем. За 2014-2018 годы в России построили и модернизировали более тысячи гектаров высокотехнологичных теплиц, из которых по итогам прошлого года ввели в эксплуатацию около 350 гектаров. Помимо этого, подчеркивает издание, до 2,5 тысячи гектаров увеличилась и общая площадь зимних теплиц — это на четверть больше показателя 2014 года.
Ранее Минсельхоз спрогнозировал, что валовый сбор зерна в России на 2019 год составит 118 миллионов тонн, из которых 75 миллионов тонн приходятся на пшеницу. В прошлом году, по оценке Росстата, урожай зерна составил 112,9 миллиона тонн в чистом весе, пшеницы — 72,1 миллиона тонн.
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Общество , Росстат , Минсельхоз
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