Управляющие компании займутся сбором сведений о жильцах и приборах учёта

Управляющие компании будут сообщать ресурсоснабжающим организациям информацию о каждом собственнике жилья и о приборах учёта, установленных в квартирах. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 31 июля.

Эта информация нужна ресурсоснабжающим организациям для начисления платы за коммунальные услуги. Помимо информации о собственниках, управляющие компании передадут сведения о приборах учёта и актах обследования на предмет определения технической возможности их установки. Также они будут собирать сведения о помещениях, в отношении которых предоставление коммунальных услуг временно ограничено.

В постановлении также прописаны правила заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, определены обязанности управляющей компании по заключению таких договоров и обслуживанию внутридомовых инженерных систем.