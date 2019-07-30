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Динозавры на улицах города. Анонимный художник из Химок стал интернет-сенсацией 

360tv.ru + ещё 1 30 июля 2019
Фото: 360tv.ru
Неуловимый, как Бэнкси. В Химках появился анонимный уличный художник. Его проекты стали настоящей сенсацией и известны даже за границей, хотя он даже не умеет рисовать.
Он прячет свое лицо под капюшоном и работает исключительно в одиночку. Его работы можно встретить буквально по всему земному шару: от подмосковных Химок до Нью-Йорка.
«Я решил остаться анонимом по двум причинам. Меня знает весь город. А вторая причина в том, что анонимы всегда привлекают больше внимания», — говорит художник.
Такому современному искусству не нужны ни выставочные залы, ни арт-менеджеры. Работы этого художника создают его же почитатели. Задача — только раскрасить и приклеить на стену динозавра. Цвет и место участник арт-движения выбирает сам.
«Просто кто хочет порисовать, поучаствовать, может написать мне. И многие уже получили динозавров. Смысл — смотреть внутрь, вглубь. Наблюдать, говорить то, что чувствуешь, и не стесняться этого», — говорит художник.
Вдохновением послужил динозаврик из Google. Он появляется, когда нет интернета. А на стенах города, уверяет анонимный творец, динозавр символизирует жизнь в реальном мире, где нет места интернет-соединению.
«Мы бессознательно пишем свое нутро в стихах, в искусстве, в живописи. Любой психолог это подтвердит. А я просто это сделал в свою историю и концепцию», — говорит аноним.
Сам автор считает это не искусством, а терапией. Он признается, что даже не умеет рисовать.
Эксперты от мира искусства сами пока не поняли, что это: произведение на миллион или детская поделка. Сошлись на промежуточном варианте — в этом что-то есть.
Но самому художнику все равно. Он продолжает свою акцию и планирует перейти акционному искусству. Сейчас, например, он готовит какой-то перформанс. Дата и суть пока держатся в секрете.
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Общество , Интернет , Google , Нью-Йорк , Химки
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