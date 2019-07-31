«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной

Виктюк: Дорониной плохо после ухода из МХАТа

По словам режиссера, который в те дни как раз ставил в МХАТ спектакль, закулисные интриги в театрах — обычное дело, они были всегда. Татьяна Васильевна прекрасно понимала это, когда уходила, и не таит обиды. Но ей до сих пор, спустя месяцы, тяжело переживает случившееся.

Виктюк признался, что сейчас не общается с Дорониной, поскольку этого не хочет она сама. Но следит за тем, как у нее обстоят дела, через третьих доверенных лиц.

«Знаю, что звонить ей нельзя, потому что ей плохо. Она сама позвонит или приедет», — говорит режиссер в интервью «Известиям».