«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виктюк: Дорониной плохо после ухода из МХАТа 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Татьяна Доронина ушла с должности худрука МХАТ имени Горького в декабре прошлого года, освободившееся место вслед за артисткой занял продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Спустя полгода Роман Виктюк рассказал, как живет актриса.
По словам режиссера, который в те дни как раз ставил в МХАТ спектакль, закулисные интриги в театрах — обычное дело, они были всегда. Татьяна Васильевна прекрасно понимала это, когда уходила, и не таит обиды. Но ей до сих пор, спустя месяцы, тяжело переживает случившееся.
Виктюк признался, что сейчас не общается с Дорониной, поскольку этого не хочет она сама. Но следит за тем, как у нее обстоят дела, через третьих доверенных лиц.
«Знаю, что звонить ей нельзя, потому что ей плохо. Она сама позвонит или приедет», — говорит режиссер в интервью «Известиям».
Напомним, актеров не устроило новое руководство МХАТ. Часть театрального коллектива жаловалась, что качество постановок после ухода Дорониной заметно снизилось. Артисты даже записали видео с обращением к Владимиру Путину, в котором попросили президента вернуть должность Татьяне Васильевне. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, спектакли с низким художественным уровнем попросту уничтожат театр.
Teleprogramma.pro: последние новости
Умер один из основателей НТВ Владимир Кара-Мурза Уставший от работы Никас Сафронов увлекся дельфинотерапией Экс-король Малайзии может забрать ребенка у своей бывшей русской жены
Комментарии
Общество , Видео , Татьяна Доронина , Эдуард Бояков , Роман Виктюк , Владимир Путин , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кто главный здесь?» что возмутило Зеленского57
Путин дал приказ армии308
Возле резиденции Путина поймали налетчиков64
Воруют все: что россияне похищают в магазинах1
А был ли «Новичок»: новая версия в «деле Скрипалей»10
Видео
03:51
В НАТО приготовились к распаду ДРСМД
Армия В мире
03:35
«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной
Общество
01:26
А был ли «Новичок»: новая версия в «деле Скрипалей»
В мире
02:07
«Для него девушки — просто тело». Друг об убийце блогерши
Общество Криминал
01:01
«Дурачились»: актер «Современника» получил 8 суток
Происшествия
00:30
«Кто главный здесь?» что возмутило Зеленского
Украина В мире
00:58
На Украине возмутились картой без Крыма
Украина В мире
01:50
Популярный видеоблогер разбился насмерть
Происшествия В мире
21:41
«Не Парижу нас учить»: резкое заявление Захаровой
Политика
03:49
Путин дал приказ армии
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение