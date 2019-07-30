«Предпочитают гниль»: в России обнаружены гигантские тараканы

В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания. Вероятно, насекомые могли попасть на Черноморское побережье случайно с каким-то грузом. Известны также случаи побега гигантских тараканов из террариумов.

Американские тараканы были замечены в городских кварталах Сочи, сообщает Сочинский национальный парк. По сведениям источника, появление представителей одного из крупнейших тараканьих видов связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье, отмечают специалисты.

Американский таракан часто содержится в террариумах как экзотическое крупное насекомое, а также как кормовая база для террариумных животных — ящериц и отдельных видов змей.

Он происходит из тропических районов Африки. В 1625 году переселился в Северную Америку, из-за чего произошло ошибочное научное название вида, а затем в Европу. Длина тела взрослой особи может достигать 5 см без усов. Он имеет красно-коричневый окрас и умеет летать.

«В настоящее время это насекомое встречается по всему миру, населяя в холодных широтах исключительно здания, а в теплых районах, как, например, в Сочи, живет и в зданиях, и в природной среде, прячась днем в различных сырых темных убежищах, предпочитая гниющую древесину», — отмечается в материале СНП.

Кроме того, американские тараканы довольно активно размножаются — самки за свою жизнь откладывают от 15 до 90 оотек, каждая из которых вмещает от 14 до 16 яиц. В пик репродуктивного периода за неделю после спаривания у самок образуется две оотеки.

Американские тараканы питаются практически любыми органическими остатками.

Эти насекомые считаются опасными вредителями, поскольку переносят инфекции и могут вызывать аллергию у человека. Кроме того, они портят продукты и материалы в сооружениях, в которых обитают. Во Вьетнаме американских тараканов употребляют в пищу в жареном виде, а в Китае из них готовят лечебные препараты.

Ранее Подмосковье из-за жары наводнили ядовитые пауки каракурты. Основные места обитания каракуртов — полынная целина, пустоши, склоны оврагов. В России они встречаются в основном на юге, однако в последнее десятилетие увеличилась численность каракуртов в Ростовской области, они появились в Алтайском крае и Новосибирской области. В 2010 году они также были обнаружены в Волгоградской и Саратовской областях.

Каракурт не нападает на животных и человека, если его не потревожат. Укус действует немедленно — появляется жгучая боль, уже через 10—15 минут распространяющаяся по всему телу. Пострадавшие жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки. Мышцы брюшного пресса резко напрягаются. Среди прочих симптомов — одышка, учащение пульса, головокружение, головная боль, дрожь, рвота, бледность или гиперемия лица, потливость, чувство тяжести в груди.

Известны смертельные случаи у людей и сельскохозяйственных животных.

Для лечения применяют противокаракуртовую сыворотку, хорошие результаты дает также внутривенное введение новокаина, хлорида кальция и гидросульфата магния.

Подмосковье не подходит для обитания каракуртов, отмечают специалисты. Их сюда могло занести ветром или они попали в ящики с овощами и фруктами из жарких регионов.

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