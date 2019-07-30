Музыкант опубликовал запись в своём Facebook.
Макаревич обращается к силовикам со словами:
«Скажи, для чего тебе чёрная маска с прорезями для глаз? Возможно, что ты перед внутренним взором рисуешь себя ослепительным Зорро, который по факту готов мочить неразумных врагов. Только, я полагаю, задача у маски немного другая: она, чтобы не было видно, когда вам становится стыдно».
Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошла в столице 27 июля. Отмечались стычки протестующих с сотрудниками МВД и Росгвардии. Были задержаны более тысячи человек. По следам тех событий СКР возбудил несколько уголовных дел о применении насилия к представителю власти, а также дело о массовых беспорядках.