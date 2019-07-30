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Андрей Макаревич записал песню о разгоне несанкционированной акции в Москве 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Музыкант опубликовал запись в своём Facebook.
Макаревич обращается к силовикам со словами:
«Скажи, для чего тебе чёрная маска с прорезями для глаз? Возможно, что ты перед внутренним взором рисуешь себя ослепительным Зорро, который по факту готов мочить неразумных врагов. Только, я полагаю, задача у маски немного другая: она, чтобы не было видно, когда вам становится стыдно».
Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошла в столице 27 июля. Отмечались стычки протестующих с сотрудниками МВД и Росгвардии. Были задержаны более тысячи человек. По следам тех событий СКР возбудил несколько уголовных дел о применении насилия к представителю власти, а также дело о массовых беспорядках.
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Общество , Андрей Макаревич , Росгвардия , Мосгордума , СКР , МВД , Москва
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