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ЛГБТ-активистка покинула Россию после обращения к Кадырову и последовавших угроз 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Выступавшая в защиту чеченских геев активистка из Мордовии Каролина Канаева решила уехать из страны, когда начала получать угрозы. Этому предшествовали ее обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову и ответ от чеченского министра по национальной политике Джамбулата Умарова, сообщает «Кавказский узел».
Несколько месяцев назад в своем Instagram девушка обратилась к Кадырову и задала ему несколько вопросов о преследовании геев в республике. Ей пришел ответ от пользователя с ником djambox — этот аккаунт ведется от имени Умарова. В комментарии было написано, что «в нормальных семьях мусульман и кавказцев [появление гомосексуала] это нонсенс». «Мой вам совет — проследите за тем, чтобы в вашей семье не появились вырожденцы», — добавлял djambox. Позднее это сообщение было удалено, но у Канаевой остался скриншот.
Вскоре после ответа Умарова пользователи соцсетей начали писать активистке угрозы с пожеланием смерти. Девушка несколько раз обращалась в полицию, но на ее заявления никак не реагировали.
23 июля она опубликовала в своем Facebook переписку с петербургским борцом с геями Тимуром Булатовым. В ней мужчина предлагал Канаевой «сдохнуть». Незадолго до сообщения от Булатова стало известно об убийстве ЛГБТ-активистки из Петербурга Елены Григорьевой, которая получала угрозы от гомофобного проекта «Пила».
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Комментарии1
Общество , Тимур Булатов , Рамзан Кадыров , Елена Григорьева , Республика Мордовия , Чеченская Республика
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