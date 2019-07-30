ЛГБТ-активистка покинула Россию после обращения к Кадырову и последовавших угроз

Выступавшая в защиту чеченских геев активистка из Мордовии Каролина Канаева решила уехать из страны, когда начала получать угрозы. Этому предшествовали ее обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову и ответ от чеченского министра по национальной политике Джамбулата Умарова, сообщает «Кавказский узел».

Несколько месяцев назад в своем Instagram девушка обратилась к Кадырову и задала ему несколько вопросов о преследовании геев в республике. Ей пришел ответ от пользователя с ником djambox — этот аккаунт ведется от имени Умарова. В комментарии было написано, что «в нормальных семьях мусульман и кавказцев [появление гомосексуала] это нонсенс». «Мой вам совет — проследите за тем, чтобы в вашей семье не появились вырожденцы», — добавлял djambox. Позднее это сообщение было удалено, но у Канаевой остался скриншот.

Вскоре после ответа Умарова пользователи соцсетей начали писать активистке угрозы с пожеланием смерти. Девушка несколько раз обращалась в полицию, но на ее заявления никак не реагировали.