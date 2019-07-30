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В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ 

Рамблер + ещё 3 10 минут назад
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал аборты главной причиной повышения пенсионного возраста.
Как сообщает РИА «Новости», Смирнов заявил, что потери России от абортов равны «трем населениям страны» и привели к тому, что скоро останутся одни пенсионеры.
Выступая на международной выставке-ярмарке «Радость слова» в Ташкенте, Смирнов напомнил, что, согласно подсчетам Дмитрия Менделеева, сделанным в 1913 году, население России к концу XX столетия должно было составлять 600 млн человек.
Однако Россия потеряла часть населения в войнах, во время коллективизации и в лагерях, однако главные потери происходят из-за абортов.
«Три населения страны убили наши женщины, с позволения мужчин, сами. Поэтому мы являемся одной из самых старых стран на Земном шаре, средний возраст населения — 40 лет. Страна приближается к тому, что останутся одни пенсионеры», — сказал протоиерей.
Он также отметил, что на кадрах из Сирии всегда много детей, а в России «их нет, они не родились».
«Поэтому "если завтра война, если завтра в поход", — не знаем, кто будет воевать», — добавил священнослужитель.
Комментарии241
Общество , Видео , Дмитрий Менделеев , Димитрий Смирнов , РПЦ
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