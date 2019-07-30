«Псы-киллеры»: какие собаки угрожают россиянам

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных собак. В нем значатся как бойцовские породы, так и виды, скрещенные с волками. Теперь хозяевам запрещено снимать поводок и намордник с агрессивных питомцев где-либо, кроме территории дома.

30 июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список потенциально опасных собак. В документе значатся двенадцать пород, содержание которых обусловлено строгими правилами.

В частности, представляют угрозу для людей американский бандог, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды, питбульмастиф и булли кутта. На сайте кабмина отметили, что из-за генетически детерминированных качеств агрессии и силы этих собак можно выгуливать только в наморднике и с поводком. Единственное место, где животные могут находиться без ограничивающих приспособлений, — это территория дома владельца.

МВД разработало перечень опасных собак еще весной 2019 года, однако тогда он включал 71 позицию. Зоозащитник Владислав Рогимов рассказал «Газете.Ru», чего не достает в утвержденном премьер-министром документе.

«Я считаю, что проблема не в бойцовских породах, а в хозяевах. Необходимо принять закон, по которому человеку могут продать собаку при предъявлении паспорта, справки о том, что он не стоит на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере. И создать базу МВД, в которой будут числиться все хозяева опасных пород. Также надо обязать хозяев проходить дрессировку их питомцев в специализированных и лицензированных центрах», — пояснил специалист.

Происшествия, связанные с агрессивным поведением собак, случаются регулярно. Так, 5 июля текущего года в селе Ивановка Саратовской области животное напало на 5-летнего ребенка, чуть не убив его.

По данным регионального Минздрава, инцидент произошел во дворе одного из частных домов. Взбесившийся зверь прыгнул на девочку, откусил ей ухо и содрал кожу с головы и спины. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

«В тяжелом состоянии доставили в детскую областную больницу. У нее травмы головы и спины. Была произведена травматическая ампутация части уха. В данный момент вся необходимая медицинская помощь пострадавшей оказывается», — пояснили порталу «Саратов 24» в региональном Минздраве.

За четыре дня до этого, 1 июля, во Владивостоке собака загрызла сотрудника «Дальэлектромонтажа». Об этом сообщало РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморского края.

Животное напало на 62-летнего сторожа во время его ночной смены. От полученных ран пенсионер скончался на месте. Позже владивостокцы рассказали, что на территории данного предприятия постоянно бегают собаки больших размеров — их велело выпускать само руководство монтажного управления после 23.00.

Не менее ужасающая история нападения собаки случилась 27 июня в Ейске. Вечером на детской площадке на пересечении улиц Маяковского и Мичурина на двоих детей напал агрессивный бульдог. Сначала он вонзил зубы в 6-летнего мальчика, а потом набросился на его 16-летнюю сестру.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Ребенка доставили в больницу с травмами левого бедра и груди, а девушку с ранениями на левой ноге и ягодице. «Хозяин собаки живет в соседнем доме на улице Маяковского. Проводится проверка», — заявили источник в силовых структурах сайту kp.ru.

Стоит отметить, что агрессивное поведение питомца, которое привело к смерти или причинению вреда здоровью человека, уголовно наказуемо для его владельца. Так, только 18 июня суд вынес приговор мужчине, чьи среднеазиатские овчарки насмерть загрызли пожилую женщину.

Трагедия произошла 18 июля 2018 года в деревне Мокрецы Кировской области. Там две собаки напали на пенсионерку, когда та возвращалась в дом из сада. Очевидцами происшествия стали соседки погибшей — они тут же сообщили об увиденном в полицию и вызвали скорую помощь. Потерпевшую доставили в отделение реанимации областной травмотологической больницы, где она скончалась.

Однако овчарки не остановились на одной истерзанной жертве: через несколько минут они напали на другого местного жителя. Крики мужчины услышали работавшие неподалеку строители. Вооружившись инструментами, они спасли односельчанина от смерти. После того, как рабочие дали отпор животным, собаки попытались загрызть девушку с ребенком, однако сотрудники местного ГИБДД успели укрыть семью в салоне патрульного автомобиля. Силовики были вынуждены застрелить взбесившихся овчарок.

«Установлено, что хозяин осознавал, что принадлежавшие ему собаки предоставляют опасность для человека, но содержал собак в вольере без поводков и намордников, в границах участка, неспособного обеспечить изоляцию собак от окружающих лиц. Данное обстоятельство привело к тому, что собаки причинили телесные повреждения, повлекшие смерть», — пояснили в региональной прокуратуре. Мужчину приговорили к заключению под стражу на год и шесть месяцев.

Зоозащитник Владислав Рогимов отметил, что нападения бойцовских собак на улицах могут быть следствием наплевательского отношения хозяев: часто они не справляются с дрессировкой и, желая избавиться от собаки, выкидывают ее на улицу.

«Очень много таких хозяев, которые просто поиграли, но побоялись дрессировать и выкидывают на улицу, а ответственности за это не несут. Проблема не в собаках, а проблема в хозяевах. Когда человек берет щенка, он не понимает всю ответственность. А она большая, так как таких собак можно использовать даже как киллеров. И это не скрывается», — сообщил специалист.

По данным Роспотребнадзора, только за шесть месяцев прошлого года ведомство зафиксировало 191,6 тыс. нападений собак.