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Le Monde рассказала о парадоксе России 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Журналистка французской газета Le Monde Изабель Мандро поделилась впечатлениями от жизни и работы в России.
Согласно материалу, она своими глазами увидела президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции 18 декабря 2014 года. Это мероприятие, по ее словам, дает редкую возможность приблизиться к российскому лидеру, который сторонится толпы. Увиденное на пресс-конференции Мандро сравнила с медведем, поедающим мед и ягоды, которого стараются лишить когтей и клыков. Она замечает, что во властных структурах страны все стабильно, но с российских прилавков исчезли многие продукты, оказавшиеся в списке запрещенных товаров.
В статье отмечается, что иностранной прессе приходится сталкиваться с недоверием на всех уровнях власти. О встрече с чиновниками нужно договариваться заранее и представлять вопросы на фирменном бланке издания. Доступ к людям из высшего эшелона власти сильно ограничен. За зарубежными корреспондентами наблюдают, их терпят, — пишет журналистка. Она замечает, что много путешествовала по регионам. По ее мнению, парадокс России заключается в том, что к России привязываешься, несмотря на раздражение, а за руководством страны стоит российское общество с открытыми, доброжелательными и стойкими людьми.
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Общество , Владимир Путин , Le Monde
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