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Музыкальный критик прокомментировал сообщения об освистании Гергиева в Германии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Музыкальный и театральный критик Юлиан Макаров заявил, что опера Вагнера «Тангейзер», воспроизведенная оркестром под управлением Валерия Гергиева на Байройтском фестивале в Германии, прошла с огромным успехом.
«Мне повезло — благодаря своим немецким друзьям я побывал на этом фестивале и как раз на самом пиковом его моменте — премьере «Тангейзера». Из России там было, может быть, человек пять. Зато был весь немецкий бомонд, включая Ангелу Меркель. Я могу говорить долго об этом событии, потому что я нахожусь под гигантским впечатлением от этой постановки и считаю, что это выдающееся высказывание — и музыкальное, и режиссерское», — рассказал критик, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Макаров отметил, что у выступления есть политический контекст, в ФРГ есть музыкальные критики, действующие в угоду своим интересам.
«У меня была возможность все слышать и видеть. И зал принимал не просто хорошо, а восторженно. Зал приветствовал весь состав, солистов, оркестр — буквально всех. Публика аплодировала, топала ногами, стараясь выразить огромную благодарность за это, безусловно, интереснейшее высказывание… А когда выходил Гергиев, начинались просто повальные крики «браво!», и аплодисменты еще усиливались. Овация длилась минут десять», — поделился Макаров.
Он напомнил, что за всю историю «самого элитарного» и «самого обсуждаемого» Байройтского фестиваля российский дирижер впервые встал за дирижерский пульт.
«Это событие стало одним из самых обсуждаемых не только юга Германии, а всей страны», — заключил он.
Ранее немецкие СМИ опубликовали рецензию на «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» в постановке Тобиаса Крацера, в которой утверждалось, что управлявший оркестром Гергиев был «громко освистан, возможно, по художественным причинам».
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Комментарии
Общество , Валерий Гергиев , Ангела Меркель , Юлиан Макаров , РИА Новости
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