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В Крым приедут студенты из США и Европы 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Группа студентов из США и различных европейских стран приедет в Крым в октябре, чтобы пообщаться с местными учащимися, сообщил декан факультета философии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Олег Габриелян.
"В октябре к нам приезжает большая группа студентов из США и европейских стран, чтобы пообщаться с нашими студентами по поводу санкций и прочих тем", — сказал Габриелян журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, Крым должен расширять общественные и гуманитарные контакты с различными странами мира.
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Общество , Образование , РИА Новости , Республика Крым , США
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