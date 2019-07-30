В Крым приедут студенты из США и Европы

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Группа студентов из США и различных европейских стран приедет в Крым в октябре, чтобы пообщаться с местными учащимися, сообщил декан факультета философии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Олег Габриелян. "В октябре к нам приезжает большая группа студентов из США и европейских стран, чтобы пообщаться с нашими студентами по поводу санкций и прочих тем", — сказал Габриелян журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня". По его словам, Крым должен расширять общественные и гуманитарные контакты с различными странами мира.