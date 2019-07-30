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Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику 

Рамблер 30 минут назад
Валерия Гергиева мало интересует разгром его «Тангейзера» немецкой прессой. Об этом сам дирижер сообщил Daily Storm.
На прошлой неделе худрук Мариинского театра представил на Байройтском фестивале свою интерпретацию оперы Рихарда Вагнера и был раскритикован местной прессой.
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
«Меня это мало интересует», — рассказал дирижер о своем отношении к критике.
По словам Гергиева, 30 лет назад великий коллега Георг Шолти посоветовал ему никогда не читать рецензии на свое творчество, и он прислушался. Также худрук Мариинского театра предположил, что потерял бы голову, если бы думал обо всем, например, об украинцах, бегавших с флагами на его концерте в США.
Гергиев подчеркнул, что несет ответственность исключительно перед композитором, а перед Вагнером его совесть чиста — дело в Байройте было сделано честно, что подтвердят сотни тысяч слушателей.
Комментарии9
Общество , Видео , Георг Шолти , Рихард Вагнер
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