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Жителям Тулуна раздали 12 тонн хлеба 

РИА Новости + ещё 7 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), задействованные в ликвидации последствий паводка в Иркутской области, раздали жителям Тулуна12 тонн хлеба, сообщает ЦВО в среду.
"Военнослужащие Центрального военного округа, задействованные в ликвидации последствий паводка в Иркутской области, испекли и раздали жителям Тулуна 12 тонн хлеба. За последние сутки людям, которые находятся в пунктах временного размещения, выдали 145 булок", — говорится в сообщении.
Для выпечки хлеба используются передвижные механизированные хлебозаводы, состоящие на вооружении подразделений материально-технического обеспечения, они были переброшены в Тулун в начале июля.
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка — очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят вакцинацию местных жителей, уточняет ЦВО.
Первая волна разрушительного паводка началась в Приангарье в конце июня. Погибли 25 человек, шесть человек пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля началась вторая волна паводка. Так, в Тулуне за сутки выпала месячная норма осадков.
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Общество , Новости Сибири , Иркутская Область
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