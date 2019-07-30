«Да зачем это нужно?». Как работают россияне

65% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, работают официально (согласно ТК РФ ) практически всю жизнь.

15% респондентов не работают, поскольку являются пенсионерами.

8% опрошенных работали официально много лет назад, но сейчас они так не работают.

6% россиян вообще не работают, поскольку совершенно не желают этого делать.

А 5% респондентов стали работать официально только недавно.

Всего в опросе приняли участие 6 097 человек.

С 1 августа вырастут пенсии примерно 10 миллионов пенсионеров, работающих официально. Это произойдет автоматически в рамках ежегодного перерасчета. Степень роста будет зависеть от количества пенсионных баллов, заработанных за прошедший год, но не более трех.рам