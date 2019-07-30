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«Да зачем это нужно?». Как работают россияне 

Рамблер 58 минут назад
Фото: ТАСС
65% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, работают официально (согласно ТК РФ) практически всю жизнь.
15% респондентов не работают, поскольку являются пенсионерами.
8% опрошенных работали официально много лет назад, но сейчас они так не работают.
6% россиян вообще не работают, поскольку совершенно не желают этого делать.
А 5% респондентов стали работать официально только недавно.
Всего в опросе приняли участие 6 097 человек.
С 1 августа вырастут пенсии примерно 10 миллионов пенсионеров, работающих официально. Это произойдет автоматически в рамках ежегодного перерасчета. Степень роста будет зависеть от количества пенсионных баллов, заработанных за прошедший год, но не более трех.рам
Общество
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