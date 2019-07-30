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Крымчан окультурят за 300 миллионов рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Крым дополнительно получит от Минкультуры России более 100 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Культура». Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, передает ТАСС.
«У нас на сегодняшний день, по оперативным данным, спасибо Владимиру Ростиславовичу Мединскому [министру культуры], дополнительно выделяют республике 104 млн рублей», — отметил Аксенов.
По его словам, таким образом всего до 2024 года республика получит около 313 миллионов рублей на реализацию проектов в области культуры. Ранее, отметил глава региона, на эти цели было предусмотрено всего 208 миллионов рублей, 7,5 из которых должны были выделить из республиканского бюджета.
Как уточнил Аксенов, выделенные средства, в частности, планируется направить на ремонт сельских клубов. Кроме того, как ожидается, в 2019 году в Крыму закупят музыкальные инструменты для 33 школ искусств.
На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.
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Комментарии1
Общество , Сергей Аксенов , Владимир Мединский , Минкультуры , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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