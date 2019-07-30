Крымчан окультурят за 300 миллионов рублей

«У нас на сегодняшний день, по оперативным данным, спасибо Владимиру Ростиславовичу Мединскому [министру культуры], дополнительно выделяют республике 104 млн рублей», — отметил Аксенов.

По его словам, таким образом всего до 2024 года республика получит около 313 миллионов рублей на реализацию проектов в области культуры. Ранее, отметил глава региона, на эти цели было предусмотрено всего 208 миллионов рублей, 7,5 из которых должны были выделить из республиканского бюджета.

Как уточнил Аксенов, выделенные средства, в частности, планируется направить на ремонт сельских клубов. Кроме того, как ожидается, в 2019 году в Крыму закупят музыкальные инструменты для 33 школ искусств.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.