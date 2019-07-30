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Умер народный художник России Валерий Кокурин 

ТАСС 40 минут назад
Фото: ТАСС
Народный художник России, один из основоположников уникальной владимирской школы живописи Валерий Кокурин умер на 89-м году жизни 30 июля во Владимире. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель Владимирского областного отделения Союза художников России Дмитрий Холин.
"Похороны состоятся 31 июля, в 9 утра начнется прощание в соборе Княгининского монастыря во Владимире", — сказал собеседник агентства.
Картины Кокурина были посвящены природе региона, веселым народным праздникам и памятникам архитектуры — всему тому, чем наполнена жизнь русской провинции. Его работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Владимиро-Суздальского государственного музея-заповедника и других, а также в частных собраниях многих стран мира. Их отличает утонченная манера письма, склонность к импровизации и насыщенность цветовой гаммы.
Валерий Кокурин родился 11 декабря 1930 года во Владимире. Член Союза художников России, лауреат Первой премии ЦК ВЛКСМ, обладатель диплома и золотой медали Российской Академии художеств и других наград.
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Общество , Дмитрий Холин , ИТАР-ТАСС , Владимир
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