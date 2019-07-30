Чуриковой стало хуже

18 июля 75-летняя актриса споткнулась и упала на сцене театра «Русская песня». Там она исполняла одну из ролей в спектакле «Старая дева». Чурикова получила травму и была госпитализирована в хирургическую реанимацию в тяжелом состоянии.

19 июля Народную артистку СССР перевели из реанимации в обычную палату в отделении острых эндотоксикозов, а ее состояние улучшилось до средней тяжести.

20 июля сообщалось, что актриса постепенно идет на поправку, а полученные ею травмы — ушибы. 22-го сообщалось об ухудшении состояния Чуриковой до тяжелого, а 24-го — что она чувствует себя замечательно и намерена выписаться через день-два. 27-го состояние артистки было вновь оценено как тяжелое, а 28-го сообщалось, что ей снова стало лучше.