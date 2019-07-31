Вредители из-за рубежа: в Москве обнаружены гигантские слизни

В центре Москвы поселились огромные оранжевые слизни-вредители. У них нет естественных врагов, они быстро плодятся и уничтожают растения.

Центр Москвы заполонили огромные слизни, сообщает издание «Вести.Ру». Первыми их заметили жильцы домов на 3-й Тверской-Ямской улице.

Оранжевые слизни длиной более 10 см могут относиться к виду Arion lusitanicus, считает зоолог Илья Гомыранов. До первой половины ХХ века лузитанский слизень обитал на Пиренейском полуострове, затем вскоре расселился по Центральной и Северной Европе — вероятно, благодаря активной торговле.

У представителей этого вида практически нет естественных врагов, поэтому они активно плодятся и способны производить катастрофические «набеги» на луга дикорастущих трав, сады и огороды.

Лузитанские слизни — гермафродиты, за одну кладку одна особь может произвести до ста яиц.

«Он изначально жил в Португалии и потом все севернее, севернее расселялся по территории Европы. В последние годы уже отмечается на юге России , — рассказывает Гомыранов. — Возможно проходило благоустройство, и вместе с кустами, вместе с рулонным газоном его привезли. Arion lusitanicus и в прежние годы замечали в подмосковных садах, но на Тверской брюхоногие десантировались впервые».

Впрочем, не исключено, что слизней попросту выбросил на улицу недобросовестный заводчик.

Также слизни похожи на Arion rufus, красных придорожных слизней. Они вырастают до 18 см в длину (хотя в основном размер взрослой особи составляет около 10 см) и распространены в Западной и Центральной Европе и Северной Америке. Красный придорожный слизень тоже обычно живет в садах, полях или лесных местностях близ человека.

И это уже не первое поколение слизней, отмечают специалисты — среди них попадаются совсем юные, родившиеся уже в Москве.

По словам местных жителей, слизни настолько прожорливы, что всего за день могут под корень уничтожить пару кустов. Естественных врагов вроде крыс и ежей в центре Москвы у них нет, что способствует их быстрому размножению.

Как рассказал КП кандидат биологических наук Борис Самойлов, появление «чужих» видов в экосистеме грозит серьезными перекосами. «Иностранные» слизни могут повлиять на существование некоторых видов птиц, вытесняя серых слизней, которыми те питаются. В прошлом году с нашествием испанских слизняков столкнулись на Украине — особенно в Киевской области и в западной части страны. Дачники и садоводы собирали их ведрами. Некоторые лишились урожая.

Ни людям, ни домашним животным контактировать со слизнями строго не рекомендуется — велик риск подцепить паразитов. Один из наиболее опасных — бычий цепень, ленточный червь, взрослая особь которого вырастает до 10 м в длину. Червь селится в тонкой кишке и, если с ним не бороться, может прожить в организме человека или животного до 20 лет, произведя за это время до 11 млрд яиц.

«Очень важный вопрос — дети. Увидят красивого большого оранжевого червяка и схватят в руки. Главное, чтобы они потом эти руки не засунули себе в рот, то есть помыли руки обязательно, — предостерегает Элмурод Расулмухамедов , глава Всероссийского общества охраны природы. — Мы, скорее всего, отвезем в университет пойманных слизней, посмотрим, насколько они заражены».

Очевидно, в ближайшее время следует ожидать появления слизней и в соседних районах, полагают эксперты.

В случае их обнаружения лучше не пытаться бороться с захватчиками самостоятельно, а сообщить о них в городские службы.

А в Сочи тем временем пожаловали огромные американские тараканы. Они способны вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания. Вероятно, насекомые могли попасть на Черноморское побережье случайно с каким-то грузом. Известны также случаи побега гигантских тараканов из террариумов.

«В настоящее время это насекомое встречается по всему миру, населяя в холодных широтах исключительно здания, а в теплых районах, как, например, в Сочи, живет и в зданиях, и в природной среде, прячась днем в различных сырых темных убежищах, предпочитая гниющую древесину», — отметили в Сочинском национальном парке.

Кроме того, американские тараканы довольно активно размножаются — самки за свою жизнь откладывают от 15 до 90 оотек, каждая из которых вмещает от 14 до 16 яиц. В пик репродуктивного периода за неделю после спаривания у самок образуется две оотеки.