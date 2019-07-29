MDR: человечество впервые исчерпало годовой запас ресурсов планеты уже к июлю

С этого понедельника человечество живёт у природы в долг, сообщает немецкая телерадиокомпания MDR. Население Земли израсходовало все возобновляемые природные ресурсы, которые планета могла предоставить ему за год, причём Всемирный день экологического долга впервые наступил уже в июле. Это означает, что при современном уровне потребления людям необходимы ресурсы 1,75 Земли — а если бы весь мир жил, как США , понадобилось бы целых пять наших планет.

Всемирный день экологического долга впервые настал в июле, сообщается на сайте немецкой телерадиокомпании MDR. С понедельника человечество живёт «в долг». Это означает, что с этого дня количество использованных людьми возобновляемых ресурсов за год превысило объём, который планета способна воспроизвести.

Как отмечается в статье, возобновляемые природные ресурсы, которые, по подсчётам учёных, человечество могло использовать за текущий год, уже исчерпаны. Всё, что потребляется населением планеты, начиная с этого понедельника, Земля не может восполнить естественным путём. Всемирный день экологического долга — этот тот день в году, после которого человечество начинает расходовать природные богатства «в кредит».

В расчётах аналитического центра Global Footprint Network учитывается, к примеру, расход древесины, пахотных площадей, рыбопромысловых районов. Объёмы исчерпаемых ресурсов, таких как нефть, в оценке не участвуют.

По данным авторов исследования, самый крупный и быстрорастущий вид влияния человека на природу Земли связан с выбросами углекислого газа в атмосферу. На данный момент они составляют примерно 60% экологического следа населения планеты. Однако и рост мирового населения, а также увеличение объёмов потребления существенно способствуют истощению ресурсов планеты.

Человечеству в его нынешнем состоянии необходимы ресурсы 1,75 Земли. А если бы во всём мире люди жили так, как немцы, нужно было бы целых три Земли, говорят защитники окружающей среды. Особенно критическая ситуация здесь наблюдается с тем, что касается выбросов диоксида углерода — в первую очередь, из-за транспорта и работы угольных электростанций. Объёмы выбросов углекислого газа в Германии не снижались с 2009 года. Значительный вред природе здесь также причиняет высокий уровень землепользования пахотных площадей, сообщает MDR.

Вместо того чтобы упираться в стену в сфере экологии, для Германии было бы разумно сделать так, чтобы её правительство активно проводило более амбициозную энергетическую, транспортную и сельскохозяйственную политику и освободилось от ресурсозатратного и одержимого идеей роста способа развития экономики, призывает Матис Вакернагель из Global Footprint Network.

Между тем, если бы всё население Земли жило так, как это делают в США, ему потребовались бы ресурсы целых пяти наших планет, подчёркивает издание.

Наводнения, засухи, ураганы, жара — случаи экстремальной погоды фиксируются всё чаще, климат по всему миру неумолимо меняется. В прошлом году Всемирный день экологического долга пришёлся на 1 августа. Каждый год он немного передвигается: в 1987 году «урожай» был исчерпан в самом конце года, 19 декабря. Через 13 лет, в 2000 году, Всемирный день экологического долга наступил уже 23 сентября — а теперь он впервые добрался до июля, подчёркивает MDR.