Православные активисты приготовились к борьбе с «оранжевой революцией» в России

Православное движение «Сорок сороков» собралось бороться с «цветными революциями», которые якобы уже готовятся, и об этом свидетельствуют протесты оппозиционеров в Москве 27 июля. Об этом Znak.com сообщил координатор движения Андрей Кормухин.

По его словам, на прошедшем в выходные всероссийском слете координаторов движения было решено предложить всем православным патриотическим организациям объединиться для противостояния «оранжевой» угрозе. Кормухин заявил, что «прародителем и первым революционером был дьявол», поэтому религиозным активистам надо вместе «поставить заслон цветным революциям».

Так активисты отреагировали на прошедшую в столице несогласованную акцию оппозиции. При этом собеседник издания отметил, что поводом для митинга были «социальная несправедливость, оторванность власти от народа, попрание духовно-нравственных ценностей в угоду общества потребления, которые в последние 30 лет насаждается российскому обществу».

На сходе также было решено разработать стратегию под названием «Россия-2025», в рамках которой должна быть достигнута цель увеличить население страны до 200 миллионов человек, притом за счет «коренных народов» России и в условиях ограниченного потока иностранных мигрантов.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в защиту оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму , которых не допустили из-за большого количества бракованных подписей. По разным подсчетам, в протесте приняли участие от 3,5 до 10 тысяч человек. Задержаны более тысячи человек, на одного из участников митинга завели уголовное дело о насилии над полицейским из-за брошенного в бойца ОМОН мусорного бака.

Члены движения «Сорок сороков» позиционируют себя как борцы за православные ценности и духовность. Они охраняют строящиеся храмы, крестные ходы и других церковных мероприятий, а также иногда запугивают ЛГБТ-активистов, срывают гей-парады и разгоняют пикеты против строительства культовых сооружений.