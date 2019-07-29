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Суд отказался признать внебрачного сына Говорухина 

Рамблер + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Актриса Анастасия Мартцинковская проиграла суд по признанию ее 15-летнего ребенка внебрачным сыном режиссера Станислава Говорухина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным автора сообщения, Анастасия Мартцинковская актриса и мать 15-летнего мальчика, обратилась в суд, требуя признать отцовство Говорухина и дать право ее ребенку на наследство.
«Суд ей отказал. С судебным решением она категорически не согласна. Сейчас женщина организует благотворительные спектакли и готовит апелляцию», — отмечается в сообщении.
По информации издания «СтарХит», Анастасия Мартцинковская ранее признавалась, что сыну поставили тяжелый диагноз ДЦП и ему требуется дорогостоящее лечение.
«Если бы Давид был здоров, я бы никогда не раскрыла всю подноготную. Хотя секретом это давно не является. В «Другом театре», где я несколько лет ставила спектакли и играла, все знали о том, что у меня ребенок от Говорухина. На сегодняшний день у меня долги по кредитам в размере 2,5 миллионов рублей. Давид нуждается в ежедневной реабилитации», — заявляла Мартцинковская изданию.
Сам Говорухин при жизни не признавал сына, его вдова Станислава Сергеевича Галина также категорически отрицает наличие у мужа внебрачных детей.
Комментарии
Общество , Станислав Говорухин , Анастасия Мартцинковская
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