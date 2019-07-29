Суд отказался признать внебрачного сына Говорухина

По данным автора сообщения, Анастасия Мартцинковская актриса и мать 15-летнего мальчика, обратилась в суд, требуя признать отцовство Говорухина и дать право ее ребенку на наследство.

«Суд ей отказал. С судебным решением она категорически не согласна. Сейчас женщина организует благотворительные спектакли и готовит апелляцию», — отмечается в сообщении.

По информации издания « СтарХит », Анастасия Мартцинковская ранее признавалась, что сыну поставили тяжелый диагноз ДЦП и ему требуется дорогостоящее лечение.

«Если бы Давид был здоров, я бы никогда не раскрыла всю подноготную. Хотя секретом это давно не является. В «Другом театре», где я несколько лет ставила спектакли и играла, все знали о том, что у меня ребенок от Говорухина. На сегодняшний день у меня долги по кредитам в размере 2,5 миллионов рублей. Давид нуждается в ежедневной реабилитации», — заявляла Мартцинковская изданию.

Сам Говорухин при жизни не признавал сына, его вдова Станислава Сергеевича Галина также категорически отрицает наличие у мужа внебрачных детей.