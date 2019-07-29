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Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за неуплаты долга по ЖКХ 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении супруги губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из-за неуплаты более 9 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Как следует из банка данных исполнительных производств данных, опубликованных на сайте УФСПП по Тюменской области, Куйвашева Наталья Сергеевна имеет задолженность по коммунальным платежам в размере 9 тысяч 25 рублей. Исполнительное производство было возбуждено 23 июля.
По данным СМИ, должницей является супруга губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которая проживает в Тюмени и владеет бутиком элитных вин.
В департаменте информационной политики Свердловской области от комментариев по данной теме воздержались.
В декларации о доходах губернатора Свердловской области за 2018 год указано, что супруга главы региона в прошлом году получила доход в размере 6,2 миллиона рублей, что на 1,7 миллиона меньше, чем в 2017 году. Ей принадлежит квартира площадью 118,7 "квадрата", доля в квартире площадью 131,7 квадратных метра, часть которой также принадлежит несовершеннолетнему ребенку супругов, нежилое помещение площадью 50,7 квадратных метра и половинные доли в еще двух нежилых объектах недвижимости. Также супруга губернатора владеет автомобилем Toyota RAV4.
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Общество , Евгений Куйвашев , Свердловская Область , Тюменская Область
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