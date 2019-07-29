Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за неуплаты долга по ЖКХ

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении супруги губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из-за неуплаты более 9 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Как следует из банка данных исполнительных производств данных, опубликованных на сайте УФСПП по Тюменской области , Куйвашева Наталья Сергеевна имеет задолженность по коммунальным платежам в размере 9 тысяч 25 рублей. Исполнительное производство было возбуждено 23 июля.

По данным СМИ, должницей является супруга губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которая проживает в Тюмени и владеет бутиком элитных вин.

В департаменте информационной политики Свердловской области от комментариев по данной теме воздержались.

В декларации о доходах губернатора Свердловской области за 2018 год указано, что супруга главы региона в прошлом году получила доход в размере 6,2 миллиона рублей, что на 1,7 миллиона меньше, чем в 2017 году. Ей принадлежит квартира площадью 118,7 "квадрата", доля в квартире площадью 131,7 квадратных метра, часть которой также принадлежит несовершеннолетнему ребенку супругов, нежилое помещение площадью 50,7 квадратных метра и половинные доли в еще двух нежилых объектах недвижимости. Также супруга губернатора владеет автомобилем Toyota RAV4.