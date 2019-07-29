Деда Мороза из Великого Устюга подготовили к продаже

Правительству Вологодской области оказалось не по карману содержание вотчины любимого детворой волшебника. АО «Дед Мороз» грозит полная передача в частные руки. Со всеми вытекающими. Правительству Вологодской области оказалось накладно содержать вотчину с Теремом, в которую зимой устремлялись дети, верящие в Деда Мороза, и куда почтальоны без устали носили письма с желаниями детворы.

Трудно найти в России более упоминаемый персонаж. Помнится, даже аэропорт в Вологде расширяли, чтобы поток туристов удовлетворить. Но, так или иначе, Правительство Вологодской области подготовило прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы. В него, кроме прочих, попало и АО «Дед Мороз» из Великого Устюга. Продажа «Деда Мороза» намечена на 2022 год. Сейчас правительству Вологодчины принадлежит доля акций в 28,45 процентов. Что составляет блокирующий пакет.

Об этом сообщило ИА РанПресс. Ранее сообщалось, что проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» переживает не лучшие времена. Более 50 человек «обслуги» вотчины Деда Мороза были уволены или ушли сами. В том числе и руководитель комплекса Вера Воробьева

Тогда говорили, что Терем Деда Мороза передали в частные руки одного из депутатов Вологодского заксобрания. Теперь, по неподтвержденным данным, ее может приобрести международная туристическая фирма, контрольный пакет в которой принадлежит коммерсанту Алексею Мордашову

Кстати, о том, что бренд более чем успешен, подтверждает хотя бы то, что еще в 2018 году ушлые вологодские коммерсанты продавали воздух с родины Деда Мороза. На одном из сайтов бесплатных объявлений по 500 рублей шла упакованная поллитровая банка. Обещали доставить товар как по России, так и за границу.