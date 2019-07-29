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Умер дирижер Александр Вакульский 

ТАСС + ещё 7 3 часа назад
Фото: culture.bashkortostan.ru
Дирижер Александр Вакульский, более 20 лет руководивший Амстердамским симфоническим оркестром, умер на 71 году жизни в Нидерландах.
"В Голландии скончался знаменитый дирижер, уроженец Иглинского района Александр Вакульский. Министерство культуры Республики Башкортостан выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и почитателям таланта маэстро", — сообщила в понедельник пресс-служба министерства культуры Башкирии.
Александр Вакульский родился 1 января 1949 года в деревне Косино Иглинского района Башкирии, учился в уфимской школе музыкального воспитания. В Ленинградской консерватории он получил образование по фаготу, также окончил аспирантуру по специальности симфоническое дирижирование. Музыкант работал в оркестре Ленинградской филармонии, в 1976 году переехал в Нидерланды, где стал главным дирижером Амстердамского симфонического оркестра, проработав на этой должности 23 года.
"С 1998 года в Башкортостане с Александром Вакульским установлено творческое сотрудничество. В исполнении национального симфонического оркестра республики под его руководством были исполнены симфонии Брамса, Рахманинова, Чайковского. В 2015 году Александр Вакульский приезжал в Уфу, провел открытые репетиции с Молодежным симфоническим оркестром", — добавили в пресс-службе.
Вакульский в качестве приглашенного дирижера работал с государственным оркестром Евгения Светланова, государственным академическим симфоническим оркестром России и оркестром города Турку. В его репертуар входили произведения Моцарта, Брамса, Чайковского, Дворжака, Шостаковича.
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Общество , Евгений Светланов , Башкортостан , Нидерланды
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