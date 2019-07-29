Прощание с журналистом Кара-Мурзой пройдет в Сахаровском центре 31 июля

Церемония прощания с журналистом Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре, похороны — на Даниловском кладбище, сообщил на своей странице в Facebook его сын Владимир Кара-Мурза — младший.

"Прощание с Владимиром Кара-Мурзой — старшим будет проходить 31 июля с 10:00 до 12:00 в Сахаровском центре. В 13:00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. После отпевания Владимир Алексеевич Кара-Мурза будет захоронен на Даниловском кладбище рядом с отцом", — написал он.

Историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза умер 28 июля в возрасте 59 лет.