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Прощание с журналистом Кара-Мурзой пройдет в Сахаровском центре 31 июля 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Церемония прощания с журналистом Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре, похороны — на Даниловском кладбище, сообщил на своей странице в Facebook его сын Владимир Кара-Мурза — младший.
"Прощание с Владимиром Кара-Мурзой — старшим будет проходить 31 июля с 10:00 до 12:00 в Сахаровском центре. В 13:00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. После отпевания Владимир Алексеевич Кара-Мурза будет захоронен на Даниловском кладбище рядом с отцом", — написал он.
Историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза умер 28 июля в возрасте 59 лет.
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