Губернатор Амурской области отказал пострадавшим от паводка в сигаретах

Жители села Углового попросили прислать им сладости и сигареты. Более 80 человек сейчас живут на сопке на дороге возле населённого пункта.

Губернатор Василий Орлов на заседании комиссии по ЧС призвал «не допускать перегибов» и в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым.

«Сигареты? Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят?» — заявил Орлов. Он иронично добавил: «Ещё алкоголь бы подвозили, разжёг костёр и отдыхай».

Чиновник обратился к присутствующим на заседании, отметив, что он так поступает не от жадности, а для того, чтобы люди не расслаблялись. По словам Орлова, жителям Углового нужно предоставить «необходимый минимум продуктов и воду».

«На этом всё. Никаких излишеств. Пусть сидят и бросают курить», — резюмировал губернатора.

Сейчас в Амурской области подтоплено 14 населённых пунктов, 584 дома и 820 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали более тысячи человек.