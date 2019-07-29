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Губернатор Амурской области отказал пострадавшим от паводка в сигаретах 

Говорит Москва + ещё 5 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители села Углового попросили прислать им сладости и сигареты. Более 80 человек сейчас живут на сопке на дороге возле населённого пункта.
Губернатор Василий Орлов на заседании комиссии по ЧС призвал «не допускать перегибов» и в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым.
«Сигареты? Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят?» — заявил Орлов. Он иронично добавил: «Ещё алкоголь бы подвозили, разжёг костёр и отдыхай».
Продажу алкоголя запретили в подтопленных районах Амурской области
Чиновник обратился к присутствующим на заседании, отметив, что он так поступает не от жадности, а для того, чтобы люди не расслаблялись. По словам Орлова, жителям Углового нужно предоставить «необходимый минимум продуктов и воду».
«На этом всё. Никаких излишеств. Пусть сидят и бросают курить», — резюмировал губернатора.
Сейчас в Амурской области подтоплено 14 населённых пунктов, 584 дома и 820 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали более тысячи человек.
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Общество , Василий Орлов , Амурская Область
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