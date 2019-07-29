Беглов ускорил переход питерских поликлиник на «бережливые принципы»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов озвучил темпы перехода городских медучреждений на новые стандарты обслуживания в рамках проекта «Бережливая поликлиника».

По словам главы Северной столицы, на сегодняшний день по «бережливым принципам» работает 51 поликлиника — 37 детских и 14 взрослых. Абсолютно все детские поликлиники будут переведены на новые стандарты медобслуживания до конца текущего года, а количество взрослых «бережливых поликлиник» возрастет до 35.

Таким образом, власти Петербурга досрочно реализуют проект «Бережливая поликлиника», который должен быть реализован до 2021 года.

Беглов также распорядился реализовать проект информирования жителей Северной столицы об актуальных изменениях в области городского здравоохранения: «Горожане должны знать о переменах в работе поликлиник и понимать, какие новые возможности у них появляются».

«Бережливая поликлиника» — это совокупность апгрейдов медицинских учреждений, которые внедряются с целью сократить очереди, упростить запись на прием к врачам и значительно ускорить процесс получения рецептов и справок, сдачи анализов и получения результатов.