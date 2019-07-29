Навального выписали из больницы

Блогер Алексей Навальный, госпитализированный во время отбывания административного ареста, выписан из больницы после оказания медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщили в городской клинической больнице имени В. Виноградова, где он проходил лечение.

"Ему оказали необходимую медпомощь, сегодня Навальный был выписан", — сказали в больнице.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что теперь блогера снова доставят в изолятор временного содержания для дальнейшего отбывания срока ареста.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала журналистам, что он был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция", у него был сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

24 июля Симоновский суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за административное правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга или демонстрации").