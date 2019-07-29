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«Мне только повод дай». Как ревнуют россияне 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера провела социологический опрос на тему: «Вы — ревнивый человек?».
38% респондентов ревнуют только тогда, когда им дают поводы.
29% опрошенных считают, что в любых отношениях главное — доверие, поэтому не считают это необходимым.
28% россиян — ревнивые люди. Им можно и поводов не давать, поскольку они ревнуют даже тогда, когда все хорошо.
А 5% респондентов настолько ревнивы, что контролировать свои эмоции им очень сложно. Они утверждают, что в порыве гнева они могут совершать не очень хорошие поступки.
Всего в опросе приняли участие 5 899 человек.
Недавно в подмосковном Раменском произошло жестокое убийство молодой женщины на глазах у ее ребенка. Она была из ревности зарезана своим бывшим любовником. Преступление было совершено на детской площадке во дворе одного из многоэтажных домов по улице Лесная. Там молодая мать гуляла с ребенком, когда преступник подъехал на автомобиле, вышел оттуда и стал наносить ей удары ножом. Женщина скончалась, ребенок был доставлен в больницу в состоянии шока. Злоумышленник скрылся, но вскоре полиция его задержала. На допросе мужчина сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах, совершенного им убийства, пояснив, что преступление было совершено из ревности. Он написал явку с повинной и раскаялся в содеянном, — рассказали в Следственном комитете по Московской области.
Комментарии
Общество , СКР
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