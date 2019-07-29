«Мне только повод дай». Как ревнуют россияне

Аналитическая служба Рамблера провела социологический опрос на тему: «Вы — ревнивый человек?».

38% респондентов ревнуют только тогда, когда им дают поводы.

29% опрошенных считают, что в любых отношениях главное — доверие, поэтому не считают это необходимым.

28% россиян — ревнивые люди. Им можно и поводов не давать, поскольку они ревнуют даже тогда, когда все хорошо.

А 5% респондентов настолько ревнивы, что контролировать свои эмоции им очень сложно. Они утверждают, что в порыве гнева они могут совершать не очень хорошие поступки.

Всего в опросе приняли участие 5 899 человек.