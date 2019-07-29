Россиян хотят наказать за футболки с нецензурными надписями

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказывать россиян, который носят футболки с надписями, напоминающими нецензурные слова. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

По его словам, речь идет о "схожих до степени смешения надписях", которые напоминают или соответствуют матерным словам. Милонов предлагает штрафовать тех, кто появляется в такой одежде, а если человек не согласен, он может заказать экспертизу.

"Он думает, что он самый хитрый? А мы на 15 суток, метлу в руки, и исправительные работы. И посмотрим, кто из нас самый хитрый — он или мы", — сказал Милонов.

Ранее Милонов призвал законодательно запретить мужчинам ходить по городским улицам с обнаженным торсом.