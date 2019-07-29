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Россиян хотят наказать за футболки с нецензурными надписями 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: crimea.mk.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказывать россиян, который носят футболки с надписями, напоминающими нецензурные слова. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
По его словам, речь идет о "схожих до степени смешения надписях", которые напоминают или соответствуют матерным словам. Милонов предлагает штрафовать тех, кто появляется в такой одежде, а если человек не согласен, он может заказать экспертизу.
"Он думает, что он самый хитрый? А мы на 15 суток, метлу в руки, и исправительные работы. И посмотрим, кто из нас самый хитрый — он или мы", — сказал Милонов.
Ранее Милонов призвал законодательно запретить мужчинам ходить по городским улицам с обнаженным торсом.
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Общество , Виталий Милонов , Госдума
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