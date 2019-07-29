«В идеальном состоянии»: когда выпишут Чурикову

Народная артистка СССР Инна Чурикова , госпитализированная после падения во время спектакля, готовится к выписке из больницы, заявил РИА «Новости» директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

По словам Варшавера, он созванивался с актрисой.

"Инна Михайловна в идеальном состоянии и через день-два выпишется из больницы (…) Если бы театр был открыт, то она бы уже пришла на работу", — заявил агентству директор театра «Ленком».

Он также отметил, что после выписки Инна Чурикова, скорее всего, уедет отдыхать.

Инна Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По словам Чуриковой, во время падения она ничего не сломала и отделалась только ушибами, сообщает «Комсомольская правда».

«Я упала из-за того, что зрение стало подводить. Иногда перед глазами как пленочка», — пояснила газете актриса.

Чурикова — выпускница Театрального училища имени Щепкина, снималась в таких фильмах как: «Я шагаю по Москве», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли», «Идиот», «Самый лучший день».