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«В идеальном состоянии»: когда выпишут Чурикову 

Рамблер + ещё 15 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Народная артистка СССР Инна Чурикова, госпитализированная после падения во время спектакля, готовится к выписке из больницы, заявил РИА «Новости» директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
По словам Варшавера, он созванивался с актрисой.
"Инна Михайловна в идеальном состоянии и через день-два выпишется из больницы (…) Если бы театр был открыт, то она бы уже пришла на работу", — заявил агентству директор театра «Ленком».
Он также отметил, что после выписки Инна Чурикова, скорее всего, уедет отдыхать.
Инна Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены и была госпитализирована в тяжелом состоянии.
По словам Чуриковой, во время падения она ничего не сломала и отделалась только ушибами, сообщает «Комсомольская правда».
«Я упала из-за того, что зрение стало подводить. Иногда перед глазами как пленочка», — пояснила газете актриса.
Чурикова — выпускница Театрального училища имени Щепкина, снималась в таких фильмах как: «Я шагаю по Москве», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли», «Идиот», «Самый лучший день».
Комментарии
Общество , Инна Чурикова , РИА Новости , Комсомольская правда
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