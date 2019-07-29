Соловьев: Врач Навального — ясновидящая

«Все-таки для установления диагноза мало политической воли. Даже зная пациента, вряд ли достаточно посмотреть на него через приоткрытую дверь, чтобы выдавать диагноз, находящийся для офтальмолога и кардиолога в смежной области медицины», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

«Должно быть Навальному повезло. У него врач — ясновидящая. Остальным, для понимания клинической картины, недостаточно взгляда через приоткрытую дверь», — подчеркнул телеведущий.

«Еще требуются и соблюдения протоколов (как в западной практике), в которых, при подозрении на отравление, обычно дожидаются результатов анализа», — добавил он.

«А Навальному я желаю скорейшего выздоровления», — заключил Соловьев.

Ранее сообщалось, что Навального, задержанного 24 июля и отправленного на 30 суток под административный арест, в воскресенье из спецприемника перевели в 64-ю городскую больницу в Москве. Врачи диагностировали у него аллергическую реакцию, известную как крапивница.

«Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз «генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека „крапивницы“, — сообщил „Интерфаксу“ врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

Блогера осмотрел и главный иммунолог-аллерголог Москвы, которая поставила Навальному диагноз „контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области“, что привело к отекам и высыпаниям на лице.

Отмечается, сейчас состояние Навального оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой, показатели стабильные. Терапевт добавил, что блогер чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении.