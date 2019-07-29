Понаехали: мигранты строят новую Россию

Свои культура и порядки: Мигранты построят новую Россию

Политолог Георгий Бовт заявил, что постоянно растущий приток мигрантов рано или поздно покроет убыль населения РФ , мигранты станут неотъемлемой частью российского общества, привнесут в него свои обычаи, культуру, порядки и традиции. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным Бовта, миграционный прирост населения России вырос с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018-го до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года.

Политолог обратил внимание, что во многих сферах бизнеса, особенно в мелкой розничной торговле, мигранты все более уверенно вытесняют россиян и давно вытеснили их на тяжелых неквалифицированных работах. Кроме того, в медицине идет активная консолидация-объединение по диаспорально-клановому признаку.

«Не спрашивайте, как они лечат — хуже или лучше, главное, что они — целеустремленнее», — подчеркнул он.

По мнению Бовта, с ростом числа мигрантов «теневой сектор» российской экономики будет разрастаться.

«Основными миграционными спонсорами» России политолог назвал Казахстан, Таджикистан, Армению, Украину, а также Китай. Рост прибывающих из КНР резко растет: в 2,3 раза. Также растет число мигрантов из Сербии и Сирии.

Временно пребывающих в РФ иностранцев — более десяти миллионов человек, 85 процентов из них — из стран СНГ, а самая многочисленная группа — из Средней Азии.

Мигранты в России пока разрозненны, бесправны и не организованы, отмечает Бовт. Он считает, что со временем они начнут обживаться, создавать свои диаспоральные анклавы и собственные структуры самоуправления, параллельные тем, что функционируют в российском государстве.

«Когда произойдет осознание прав новых граждан Российской Федерации и станут ли новые граждане отстаивать их с большей последовательностью а, главное, организованностью, чем «аборигены»?» — написал Бовт.

По его мнению, сейчас мигранты в России имеют проблемы с грамотностью, что помешает им отстаивать права «законными методами», поэтому они могут начать решать эту проблему «силовым» методом. Кроме того, мигранты предпочитают не иметь официальных дел с «наглой и бесцеремонной» российской бюрократией.

Также политолог считает, что мигранты не будут интегрироваться в российское общество и переплавляться в единую нацию по примеру американцев.

«Советский «плавильный котел» давно сдан в утиль, новый — на базе новых общенациональных ценностей — не создан», — написал Бовт.

В заключение он отметил, что мигранты предпочтут оставаться в рамках свой субкультуры, а потом — через пару десятилетий — «обустроят эту страну на свой манер».