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Приамурью запретили продавать алкоголь во время паводка 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Продажу крепкого алкоголя запретили в Приамурье. Соответствующее предложение прокуратуры поддержала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве региона.
За запрет розничной торговли спиртным в населенных пунктах в зоне действия ЧС выступил прокурор Амурской области Руслан Медведев, направив описание инициативы губернатору. Указанная мера необходима для профилактики совершения преступлений и правонарушений в условиях режима чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Ограничение коснется населенных пунктов, которые оказались в зоне наводнения. Оно не распространяется на алкоголь, крепость которого составляет меньше 15% этилового спирта, и где в составе есть тонизирующие вещества. Продолжат торговать спиртным и в предприятиях общепита.
«Подобные меры принимались после наводнения в 2013 году и показали свою эффективность», — заметили в прокуратуре Амурской области. Таким образом удалось сократить число бытовых и совершенных в состоянии алкогольного опьянения преступлений, несмотря на тяжелую обстановку, сложившуюся из-за стихийного бедствия.
Паводок в бассейне реки Зея и ее самого крупного притока Селемджи начался 21 июля из-за муссонных дождей. Метеорологи опасаются, что быстрый подъем воды в реках будет угрожать подтоплению населенных пунктов. Режим ЧС регионального значения в Амурской области объявили 25 июля. Свыше тысячи человек уже эвакуированы.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Амурская Область
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