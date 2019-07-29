Приамурью запретили продавать алкоголь во время паводка

Продажу крепкого алкоголя запретили в Приамурье. Соответствующее предложение прокуратуры поддержала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве региона.

За запрет розничной торговли спиртным в населенных пунктах в зоне действия ЧС выступил прокурор Амурской области Руслан Медведев, направив описание инициативы губернатору. Указанная мера необходима для профилактики совершения преступлений и правонарушений в условиях режима чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ограничение коснется населенных пунктов, которые оказались в зоне наводнения. Оно не распространяется на алкоголь, крепость которого составляет меньше 15% этилового спирта, и где в составе есть тонизирующие вещества. Продолжат торговать спиртным и в предприятиях общепита.

«Подобные меры принимались после наводнения в 2013 году и показали свою эффективность», — заметили в прокуратуре Амурской области. Таким образом удалось сократить число бытовых и совершенных в состоянии алкогольного опьянения преступлений, несмотря на тяжелую обстановку, сложившуюся из-за стихийного бедствия.

Паводок в бассейне реки Зея и ее самого крупного притока Селемджи начался 21 июля из-за муссонных дождей. Метеорологи опасаются, что быстрый подъем воды в реках будет угрожать подтоплению населенных пунктов. Режим ЧС регионального значения в Амурской области объявили 25 июля. Свыше тысячи человек уже эвакуированы.