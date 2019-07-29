Носков рассказал, почему РФ и Беларусь пока не отменили роуминг

"Долго ведем переговоры, но пока не могу порадовать результатами. В какой-то момент — полгода назад — мне показалось, что мы договорились, но сейчас позиции опять достаточно сильно отличаются и мы пока не можем прийти к общему знаменателю", — сказал министр.

По его словам, позиции отличаются, прежде всего, в представлении о том, что такое отсутствие роуминга. "В нашем понимании — это бесплатные входящие звонки. До этого мы договориться с нашими белорусскими коллегами не можем", — пояснил глава Минкомсвязи РФ.

Переговоры об отмене роуминга между двумя странами идут не первый год. В июне 2017-го вопрос обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси. Очередную попытку прийти к совместному решению стороны предпримут 2 августа в Полоцке (Беларусь).