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Носков рассказал, почему РФ и Беларусь пока не отменили роуминг 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Россия и Беларусь не договорилась о параметрах отмены роуминга между двумя странами. Это основная причина того, что он продолжает действовать, рассказал журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков в Любляне (Словения).
"Долго ведем переговоры, но пока не могу порадовать результатами. В какой-то момент — полгода назад — мне показалось, что мы договорились, но сейчас позиции опять достаточно сильно отличаются и мы пока не можем прийти к общему знаменателю", — сказал министр.
По его словам, позиции отличаются, прежде всего, в представлении о том, что такое отсутствие роуминга. "В нашем понимании — это бесплатные входящие звонки. До этого мы договориться с нашими белорусскими коллегами не можем", — пояснил глава Минкомсвязи РФ.
Переговоры об отмене роуминга между двумя странами идут не первый год. В июне 2017-го вопрос обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси. Очередную попытку прийти к совместному решению стороны предпримут 2 августа в Полоцке (Беларусь).
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Комментарии1
Общество , Политика , Константин Носков , Минкомсвязи РФ , Любляна , Словения
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