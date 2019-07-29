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Хабаровский пенсионер «проучил» шумных подростков из трубки-плевалки 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Хабаровский пенсионер, которому досаждали шумные дети во дворе, решил проучить их с помощью оружия школьников и аборигенов: мужчина "выстрелил" из трубки-плевалки затвердевшим пластилином в одного из подростков — 12-летняя девочка получила рану между лопаток, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, девочка играла с другими детьми во дворе дома на улице Тихоокеанской. Мужчина, посчитавший игру слишком шумной, сделал им замечание.
"Во время продолженной игры одна из ее участниц почувствовала боль в спине. Осмотрев это место, дети заметили рану", — говорится в сообщении.
Госпитализация девочке не потребовалась — медики оказали помощь на месте. А полиция провела проверку и установила подозреваемого — 70-летнего местного жителя.
"Гражданин пояснил, что он из окна своей квартиры дунул в сторону детей из металлической трубки, в которую положил затвердевший пластилин. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел проучить подростков, которые игнорировали его замечания", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проверки назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Общество , МВД , Хабаровский Край
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