Хабаровский пенсионер «проучил» шумных подростков из трубки-плевалки

Хабаровский пенсионер, которому досаждали шумные дети во дворе, решил проучить их с помощью оружия школьников и аборигенов: мужчина "выстрелил" из трубки-плевалки затвердевшим пластилином в одного из подростков — 12-летняя девочка получила рану между лопаток, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

По данным ведомства, девочка играла с другими детьми во дворе дома на улице Тихоокеанской. Мужчина, посчитавший игру слишком шумной, сделал им замечание.

"Во время продолженной игры одна из ее участниц почувствовала боль в спине. Осмотрев это место, дети заметили рану", — говорится в сообщении.

Госпитализация девочке не потребовалась — медики оказали помощь на месте. А полиция провела проверку и установила подозреваемого — 70-летнего местного жителя.

"Гражданин пояснил, что он из окна своей квартиры дунул в сторону детей из металлической трубки, в которую положил затвердевший пластилин. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел проучить подростков, которые игнорировали его замечания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проверки назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.