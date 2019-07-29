Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сезон начинается: стало известно, когда откроются бахчевые развалы 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Точки торговли арбузами и дынями можно найти на картах, опубликованных на столичных порталах.
В Москве официальные бахчевые развалы начнут работать с 3 августа, как и в прошлом году. В столичном департаменте торговли и услуг напомнили, что торговые точки будут работать только в специально отведенных местах, которые можно найти на карте московских порталов.
Ранее, в Роскачестве рассказали, как не ошибиться, выбирая сладкое лакомство. Самый известный способ — это постучать по арбузу. Если звук глухой, то это показатель того, что арбуз перезрел. Слишком звонкий, наоборот, означает, что он не вызрел до конца. Идеальный арбуз издает при простукивании легкий гул и небольшую вибрацию. Также эксперты советуют перед покупкой внимательно осмотреть арбуз. На нем не должно быть никаких трещин, а корочка не должна блестеть. Считается, что глянец — это еще один показатель незрелости.
На арбузе обязательно должно быть так называемое земляное пятно, — место, на котором арбуз лежал на земле. Пятно должно быть желтым. И чем ярче оно, тем лучше. О том, что арбуз созрел, говорит и высохший хвостик. Но нужно иметь ввиду, что он может высохнуть за время транспортировки.
В прошлом году арбузы и дыни можно было купить на 240 развалах по всей Москве. Стоимость 1 кг арбуза варьировалась от 25 до 30 рублей, дыни — от 60 до 80 рублей, пишет РИА Новости.
ТК «Звезда»: последние новости
Вдова Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем Умер журналист Владимир Кара-Мурза Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову
Комментарии
Общество , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменится жизнь россиян с августа29
Партия Зеленского перекроит Украину348
«Большая потеря». В Китае сожалеют об утрате Сахалина286
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе103
Глава днепропетровской полиции ответил Зеленскому17
Видео
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
00:57
Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю
Происшествия Общество
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
01:45
Сын Алибасова сбежал с 20-ю миллионами
Шоу-бизнес
02:09
Стало известно о роскошной жизни убитой блогерши
Происшествия
00:20
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
03:16
Октябрь наступит в июле
Погода Общество
00:20
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Общество
04:23
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение