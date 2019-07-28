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Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги. Ее слова в воскресенье, 28 июля, приводит портал «ЕТВ».
Как отметила женщина, по окончании института они с Ельциным приняли решение разъехаться в разные города, чтобы «проверить свои чувства». Спустя год они снова встретились на турнире по волейболу в Самаре.
«Мы гуляли поздно вечером на берегу Волги и сидели всю ночь обнявшись на лавочке. Там и признались в чувствах», — поделилась Ельцина.
По ее словам, именно в память об этом событии она решила установить на набережной реки Исети рядом с «Ельцин-центром» в Екатеринбурге именную лавочку.
«Для тех, кто любит. Как мы с Борисом», — написано на маленькой табличке, размещенной на спинке лавочки.
«Хочу чтобы лавочек устанавливали больше, а люди сидели на них и говорили только о своем счастье», — отметила вдова первого президента.
В городе надеются, что примеру Ельциной последуют и другие жители Екатеринбурга.
В 2017 году Наина Ельцина, презентуя свои мемуары, отметила, что самым трудным временем для ее мужа стали 1990-е годы. При этом она заявила, что эти годы следует называть не лихими, а святыми, и призвала поклониться людям, которые тогда жили.
Борис Ельцин познакомился со своей будущей супругой во время учебы в Уральском политехническом институте имени Кирова (нынешний Уральский государственный технический университет). Они поженились в 1956 году и прожили вместе до смерти Ельцина в 2007-м.
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Общество , Борис Ельцин , Наина Ельцина , Ельцин-центр , Самара
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