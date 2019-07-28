Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о своем общении с Владимиром Кара-Мурзой, назвав его «воплощением русского интеллигента», сообщает телеканал « 360 ».

Соловьев и Кара-Мурза в какой-то период работали вместе на НТВ.

«Владимир Алексеевич был выдающийся профессионал, очень приятный в общении. Умный, интеллигентный, тонкий человек, которого бесспорно можно считать ярким воплощением русского интеллигента, и это большая утрата», — рассказал Соловьев.

Он также выразил свои соболезнования близким Кара-Мурзы.

О смерти Владимира Кара-Мурзы сообщил его сын. Кара-Мурза скончался утром 28 июля.

Он был историком, тележурналистом, как подчеркивает его сын, одним из основателей «старого НТВ», был удостоен награды Союза журналистов РФ «Золотое перо России.